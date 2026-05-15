Achtung Autofahrer: Stau-Alarm auf der A4 nach Lkw-Unfall

Autofahrer, die am Freitag von der Bundeshauptstadt aus zum Wiener Flughafen in Schwechat oder generell über die Ostautobahn (A4) Richtung Burgenland unterwegs sein wollen, müssen rechtzeitig starten. Seit der Früh kommt es nach einem Lkw-Unfall im Bereich Stadionbrücke zu Problemen, berichtete der ÖAMTC der APA. Eine wegen Aufräum- und Reparaturarbeiten verhängte Sperre dürfte noch mindestens bis zu Mittag aufrecht bleiben.

"Es staut permanent. Auf der Erdberger Lände reicht der Stau zurück bis zur Rotundenbrücke. Das bedeutet einen Zeitverlust von rund einer halben Stunde", sagte ein ÖAMTC-Sprecher. Vor allem wer zu einem bestimmten Zeitpunkt am Airport sein müsse, sollte genügend Zeit einplanen.