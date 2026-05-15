Achtung Autofahrer: Stau-Alarm auf der A4 nach Lkw-Unfall
Autofahrer, die am Freitag von der Bundeshauptstadt aus zum Wiener Flughafen in Schwechat oder generell über die Ostautobahn (A4) Richtung Burgenland unterwegs sein wollen, müssen rechtzeitig starten.
Seit der Früh kommt es nach einem Lkw-Unfall im Bereich Stadionbrücke zu Problemen, berichtete der ÖAMTC der APA. Eine wegen Aufräum- und Reparaturarbeiten verhängte Sperre dürfte noch mindestens bis zu Mittag aufrecht bleiben.
"Es staut permanent. Auf der Erdberger Lände reicht der Stau zurück bis zur Rotundenbrücke. Das bedeutet einen Zeitverlust von rund einer halben Stunde", sagte ein ÖAMTC-Sprecher. Vor allem wer zu einem bestimmten Zeitpunkt am Airport sein müsse, sollte genügend Zeit einplanen.
Die Stadionbrücke in Wien verbindet den 3. Bezirk (Landstraße) nahe der Schlachthausgasse mit dem 2. Bezirk (Leopoldstadt) bei der Stadionallee. Sie führt über den Donaukanal zum Ernst-Happel-Stadion.
Gegen 7.00 Uhr war laut ÖAMTC der Lastwagen bei der dortigen Unterführung gegen ein Brückengeländer gekracht, exakt am Beginn der A4, die in diesem Bereich die direkte Verbindung zum Flughafen darstellt. Ausweichrouten von der Stadt aus sind etwa der Handelskai und der Rennweg.
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