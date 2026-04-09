In 15 Minuten ist man vom Wiener Hauptbahnhof per Zug am Flughafen. Von Salzburg braucht man zwei Stunden und 50 Minuten und seit vergangenem Dezember kann man von Klagenfurt in drei Stunden und 31 Minuten in Wien-Schwechat sein. Immer mehr Reisende erledigen daher die Anfahrt zu Österreichs größter Flugverkehrsdrehscheibe mit den Öffis. 2025 nutzten mehr als 10,5 Millionen Fahrgäste den Railjet, die S-Bahn, den City-Airport-Train sowie die Vienna-Airport-Busse, um nach Wien-Schwechat zu gelangen. Mit positiven Effekten für Wirtschaft und Klima, wie nun eine Studie des Beratungsunternehmens „Arthur D. Little“ für die ÖBB zeigt. So wurden nämlich unter anderem 29.000 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart. Das entspricht in etwa dem Kohlendioxidausstoß einer kleinen Stadt.

Railjet beliebt „40 Prozent derer, die (in Schwechat, Anm.) ankommen und wegfahren, fahren mit den ÖBB“, berichtet Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ). 2014 hat das noch anders ausgesehen. Damals kamen 6,2 Millionen Reisende öffentlich zum Flughafen. Besonders die Einführung des Railjet in diesem Jahr hat das Angebot für Fluggäste attraktiv gemacht. Bis 2025 konnte die Zahl um 4,3 Millionen Passagiere – das sind 70 Prozent – gesteigert werden. Davon nutzen 3,4 Millionen Passagiere den Railjet.

Stammstrecke für 14 Monate gesperrt Im Rahmen der Sanierung der S-Bahn-Stammstrecke kommt es heuer zu längeren Sperren und größeren Einschränkungen im S-Bahn-Streckennetz. So gibt es auch heuer wieder eine Sommersperre der Strecke zwischen Floridsdorf und Praterstern zwischen 4. Juli und 6. September. Es wird einen Schienenersatzverkehr geben. Ab 7. September bis Ende Oktober 2027 kommt es dann zur Hauptsperre zwischen Hauptbahnhof und Praterstern. In diesen 14 Monaten können in diesem Abschnitt keine Züge verkehren, es werden Bau- und Tragwerke erneuert, Bahnsteige verlängert und Haltestellen modernisiert. Um den Öffi-Verkehr weiterhin abwickeln zu können, werden in dieser Zeit die Takte von U1, U2, U4 und U6 verdichtet, die Straßenbahnlinien O, 62 und 18 werden häufiger geführt, verlängert oder umgeleitet. Zudem wird ein Shuttlebus zwischen Meidling und der U4-Station Längenfeldgasse eingerichtet.

Für Hanke kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis langer Arbeit, die den Wirtschaftsstandort Österreich stärke. 15,8 Millionen Euro an zusätzlicher Wertschöpfung – davon fünf für die ÖBB und knapp sechs für den Flughafen – können damit generiert werden, betonte er. Wien und sein Umland würden damit für internationale Unternehmen interessant. Schon jetzt sind 23.000 Menschen in 250 Unternehmen der „Airport City“ beschäftigt. Zudem werden rund 5,1 Millionen Euro an externen Kosten etwa beim Klima, bei Luftqualität oder Verkehr eingespart.

Flughäfen unter Druck Bei den ÖBB spricht man bei der Railjet-Verbindung zum Flughafen sogar von einem „Systemträger“, der den Westen und nun Süden des Landes „mit internationalen Märkten“ verbinde, wie die Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG, Sabine Stock, betonte. 26 bis 27 Verbindungen gebe es pro Tag im Fernverkehr. Die Züge ersetzen innerösterreichische Flugverbindungen, mit der neuen Koralmbahn geraten damit die Flughäfen Graz und Klagenfurt weiter unter Druck.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Katharina Zach 47 Prozent der Wienerinnen und Wiener reisen mit den ÖBB zum Flughafen

Aus Salzburg reisen laut Studie bereits 51 Prozent der Fluggäste per Bahn an, aus Oberösterreich sind es ebenfalls rund 40 Prozent. Seit der Railjet-Anbindung verzeichnete der Flughafen zudem rund 311.000 zusätzliche Passagiere aus diesen beiden Bundesländern. Insgesamt wird der Flughafen pro Stunde von acht Zügen angesteuert. Das sind ein Zug alle 7,5 Minuten – die maximale Auslastung, heißt es bei den ÖBB. Mehr Gäste Besonders Wien profitiert von der Öffi-Anbindung. Ein 15-Minuten-Takt zwischen Stadt und Flughafen führt dazu, dass laut Studie fast jeder zweite Passagier aus Wien (47 Prozent) – mit den Öffis zum Airport fahren. Und die gute Anbindung bringe zusätzliche Gäste. „Allein 2025 verzeichnete Wien über 20 Millionen Nächtigungen“, sagt Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ). Doch genau dort wird es ab Herbst komplizierter. Ab 7. September wird die S-Bahn-Stammstrecke für 14 Monate gesperrt.