Am neuen Stammtisch: "Habt Mut zum Gespräch – und zum Streit"

Geschichte. Die Wirtsfamilie aus Wiener Neustadt hat sich ab 1982 in Wien als erstes vegetarisches Restaurant in einer Zeit etabliert, als das Thema in der Gastronomie noch als sehr exotisch galt.

Aktuelles Lokal. Seit 2009 führen die jungen Wrenkhs, Leo und Karl, das Lokal am Bauernmarkt.

Fleisch vs. Vegan. Pilze bezeichnet Wrenkh als „unser Fleisch“, er geht gerne in der Buckligen Welt und im Wienerwald Schwammerlsuchen. Die Wrenkhs sind allerdings keine kategorischen Fleischverweigerer, im Gegenteil. Es gibt Kurse, in denen ein ganzes Rind verkocht wird.