Essen in Bad Ischl: Traunreiter führt zu „traunhaftem“ Genuss

Am Traun-Ufer in Downtown Bad Ischl liegt das TraunTown. Die dunkelgrüne Traun, die Lehár-Villa, den Siriuskogl und die Katrin, den Bad Ischler Hausberg, auf der Traunterrasse im Blick sind schon die halbe Miete für ein Restaurant. Wer den Blick von dort löst und in die Karte schaut, ist überrascht – oder auch nicht.