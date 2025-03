Bad Ischl nach der Kulturhauptstadt: Herausforderungen und Hoffnungen

Das war ein Hallo in der Trinkhalle: Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur fand sich diese Woche in Bad Ischl ein, um offiziell über das Europäische Kulturhauptstadtjahr 2024 zu bilanzieren – und gleich in die Zukunft zu blicken.

Nachhaltigkeit als großes Ziel auch über das Jahr 2024 hinaus – darüber waren sich alle Beteiligten einig. Was ist also geblieben von der Kulturhauptstadt? Profitieren Wirtschaft und die Bevölkerung weiterhin von der viel zitierten Aufbruchsstimmung?

Erstmals war mit dem Salzkammergut nicht eine einzelne Stadt, sondern ein ländlicher Raum als Kulturhauptstadt Europas präsent, das bedeutete vor allem: Intensive Vernetzung und effektive Kommunikation. Immerhin waren 23 Gemeinden aus Oberösterreich und der Steiermark am Riesenprojekt beteiligt.

„Bei vielen Gästen aus dem Ausland ist es nicht angekommen, dass die Kulturhauptstadt nicht nur in Bad Ischl, sondern in der ganzen Region stattfand“, erzählt Elisabeth Strasser. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann, dem Ex-Politiker Ernst Strasser, das Hotel Hubertushof in Bad Ischl.

© Gerhard Jelinek Elisabeth und Ernst Strasser

Von der Nachhaltigkeit bemerkt die Unternehmerin nicht viel: „Letztes Jahr hatten wir natürlich ein schönes Plus in der Gastronomie und bei den Übernachtungen. Aber das war ein Einmal-Effekt.“ Schwacher Start Weitere Hoteliers in der Stadt schließen sich dieser Meinung an. Die Zahlen der Monate Jänner, Februar und März heuer seien nicht zu vergleichen mit jenen des Vorjahres. Elisabeth Strasser hat deshalb konkrete Forderungen an die Stadtpolitik: „Uns fehlen mehr als 200 Parkplätze. Und wir brauchen attraktive Angebote in den Randzeiten.“ Ischl sei eine Ganzjahresdestination. Ziel solle es sein, vor allem das jüngere, Kultur-affine und gebildete Publikum, das 2024 vermehrt gekommen sei, weiterhin anzusprechen. Dafür brauche es entsprechendes Programm.

Die Bilanz Kultur

Knapp 825.000 Besucherinnen und Besucher in 314 Projekten hatte die Kulturhauptstadt. 2800 Projektbeteiligte aus 73 Ländern waren im Salzkammergut aktiv Wirtschaft

Bei den Nächtigungen in der Region gab es 2024 im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 3,7 Prozent. Bad Ischl verzeichnete gar ein Plus von 16,3 Prozent Budget

Das Budget für die Kulturhauptstadt lag bei 31, Mio. €

Geht es nach dem Kulturhauptstadt-Team soll es das weiterhin und künftig geben. Dafür wurden die Nachfolge-Organisationen „Aufbruch, Salzkammergut!“ in Oberösterreich und das „Kulturbüro Ausseerland Salzkammergut“ in der Steiermark gegründet. „Das war kein Festival, sondern es wurde etwas in die Wege geleitet für die Zukunft der Region“, bringt es die künstlerische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt, Elisabeth Schweeger, auf den Punkt. Natürlich habe es Reibungspunkte gegeben, aber „Diskussionen sind fruchtbar, sie sind die Basis für unser Demokratieverständnis.“

© Thomas Trenkler Elisabeth Schweeger

Auf der Esplanade in Ischl sehen das naturgemäß nicht alle so: „Die Eröffnung mit den Nackerten hat uns geschadet. Ich bin froh, dass der ganze Rummel jetzt wieder vorbei ist“, spielt ein älterer Herr mit Regenmantel und Hut auf den viel diskutierten „Pudertanz“ im Rahmen der Auftaktfeier an. Zwei Jugendliche auf Skateboards halten dagegen: „Es war schon sehr cool, es waren so viele verschiedene Menschen in Ischl, Typen, die man sonst nie da sieht. Das hat der Stadt gutgetan.“ Sie hätten sich die Eröffnung angeschaut, die sei „speziell“ gewesen. Alle sind eingeladen Das Team der Nachfolgeorganisation spricht eine Einladung an jene Gemeinden aus, die bisher nicht Teil der Kulturhauptstadt waren, sich künftig zu beteiligen. „Wir richten uns an alle, die Teil des Prozesses sein wollen“. Ziel der künftigen Projekte sei es, die Strahlkraft des Salzkammerguts auch international zu erhalten und den Aufschwung mitzunehmen.

© Antje Wolm Katharina Wimmer, Sissikus

Das wünscht sich auch Katharina Wimmer. Sie ist Grafikerin, Designerin und Inhaberin des Sissikus, eines Design-Shops mit Gastro im historischen Musikpavillon. Die 42-Jährige stellt mit ihren Arbeiten gerne die Klischees der Stadt auf den Kopf. Auf ihren Bildern trägt Franzl Hipsterbart und Tattoos.

„Die Stimmung unter den Ischlerinnen und Ischlern ist gemischt. Die Hälfte sagt, das war alles ’voi bled’, die andere Hälfte jubelt.“ Das Sissikus habe voll profitiert von der Kulturhauptstadt, einerseits was die Vielfalt an Gästen, andererseits was den gestiegenen Umsatz betrifft. Ihr Highlight aus 2024 zu nennen, fällt Wimmer nicht schwer: „Das war die Pride, bei der zwei Tage lang Party in Ischl war.“ Und dass sich die führenden Köpfe von 23 Gemeinden an einen Tisch gesetzt hätten: „Das ist, wenn es ums Salzkammergut geht, faszinierend.“

© Claudia Stelzel-Pröll Sanierung des Lehartheaters soll 2027 fertig sein