Neues Hotel in Bad Ischl: Grand Elisabeth öffnete mit Sis(s)i-Kitsch

„Wir wollen hier die rebellische, weltoffene Sisi zeigen, keine verkitschte aus dem Film, in dem Sissi mit zwei s geschrieben wird“, nimmt Philipp Zauner Bezug zur Namensgeberin des neuen Hotels in Bad Ischl. Des Hotels Grand Elisabeth.

"Name von Anfang an klar"

„Der Name war von Anfang an klar“, erinnert Herbert Ackerl, einer der Miteigentümer des neuen Hotels, das mit 132 Zimmern in Vier-Sterne-Kategorie, einem Restaurant mit 140 Plätzen, einer großen Terrasse und allen Annehmlichkeiten, die ein Hotel so braucht, einen Aufbruch in eine neue touristische Erfolgsgeschichte markieren soll.