Traunsee: Hauserbin und Stadt mit Beschwerde gegen Bootshaus-Bescheid

Und hat schließlich kurz vor dem Urteil den Sanierungsbescheid der Stadtgemeinde Gmunden gemäß § 49 der oö. Bauordnung vorgelegt. Sozusagen zur Untermauerung der Anklage, dass der verstorbenen Frau Neuwirth im Zuge des Verkaufs ihrer Pension an die später wegen Betrugs angeklagten Personen ein hoher Schaden entstanden sei.

Aufsichtsbehörde war von Illegalität überzeugt

Die Aufsichtsbehörde hatte in diesem Verfahren zuvor aber schriftlich deponiert, dass aus ihrer Sicht ein nicht sanierungsfähiger Schwarzbau vorliege. Dennoch gab es den Bescheid.

Jenen Bescheid von ÖVP-Bürgermeister Stefan Krapf, den das Land Oberösterreich nun nach Einlagen von zwei Aufsichtsbeschwerden wieder aufgehoben hat.

Schaffelle sollen Bootshaus zur "Hofstelle" machen

Die Stadtgemeinde Gmunden hat nach den nun dem KURIER vorliegenden Unterlagen versucht, die Bootshütte als „Hofstelle“ zu deklarieren, eine der wenigen Möglichkeiten, Schwarzbauten über den neuen Paragrafen 49a der oö. Bauordnung zu legalisieren.

In der Rechtfertigung des Bürgermeisters gegenüber dem Land ist etwa die Rede davon, dass Holz über den See beim Bootshaus eingebracht oder „Felle im Abstellraum der Bootshütte“ getrocknet worden seien.

Um in der Sorge, dass die Aufsichtsbehörde der Argumentation der Stadt in Sachen „Hofstelle“ nicht folgt, die Tragweite der Entscheidung herunterzuspielen. Demnach sei laut Krapf „nur bei Vorliegen grober Rechtsverletzungen“ die Aufhebung eines Bescheides möglich. Was das Land offenbar so gesehen hat.

Was Krapf in der Rechtfertigung vor der Aufsichtsbehörde auch dingfest gemacht hat: Dass die Gemeinde das Bootshaus abreißen lassen muss, wenn der Sanierungsbescheid Gmundens rechtlich nicht hält.