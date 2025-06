Wirtin, Köchin, Kellnerin: Vom Feinsten in der Kaiserstadt

Aber „Kaisers Feinstes?“ Das ist gar nicht so leicht zu finden. Dabei gibt es dieses kleine, und tatsächlich besonders feine Lokal in Bad Ischl schon seit sieben Jahren. Gut, das ist noch keine kaiserliche Tradition, wie andernorts in Bad Ischl.

Dennoch lohnt es sich, das leicht zu übersehende Restaurant, das in der Kaltenbachstraße, eigentlich direkt oberhalb des berühmten (und ja, traditionsreicheren) Zauner an der Esplanade, liegt, zu suchen und aufzusuchen.