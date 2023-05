Stalker prügelte fünf Polizisten in Wien krankenhausreif

In Wien sind am Mittwoch fünf Polizisten bei einem Einsatz wegen eines Stalkers verletzt worden. Der 20-Jährige hatte zuvor die Wohnung einer 18-Jährigen in Leopoldstadt gestürmt.

Nachdem die 18-Jährige in Angst vor dem Mann aus dem Fenster geklettert war und sich auf einen Mauervorsprung gerettet hatte, wurde die Polizei alarmiert. Daraufhin attackierte der Österreicher die Beamte. Die Polizisten nahmen ihn fest und sprachen ein Betretungsverbot aus, so die Polizei.