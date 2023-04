Städtetrip übers Wasser: Zwei Millionen Gäste fuhren mit Twin City Liner

Mit 1,4 Mio. gefahrenen Kilometern hat das Schiff umgerechnet rund 35 Mal die Welt umrundet. Neben Ungarns Hauptstadt Budapest will man in der zweiten Jahreshälfte eine neue Route anbieten: vom Schwedenplatz bis ins Zentrum der westungarischen Stadt Györ. Sie wird wegen ihrer Lage an den drei Flüssen Raab, Rabnitz und Kleine Donau auch als „Stadt der Flüsse“ bezeichnet.