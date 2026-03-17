Simmering bekommt mehr Grün auf U-Bahn-Vorplätzen

Von Franziska Trautmann Seit rund 26 Jahren thront der Froschkönig-Brunnen neben der Simmeringer Hauptstraße auf einer Betonlandschaft. Das soll sich nun ändern: Im Rahmen der Begrünungsoffensive „Raus aus dem Asphalt“ der Stadt Wien werden der Platz rund um den Brunnen sowie der Vorplatz der U3-Endstation Simmering neu gestaltet. Bis Mai sollen rund 500 Quadratmeter neue Grünflächen entstehen. Das Projekt wird gemeinsam mit dem Wiener Klimateam umgesetzt.

„Unter dem Motto ,Raus aus dem Asphalt‘ haben wir in den letzten Jahren in der ganzen Stadt Plätze und Straßen entsiegelt und begrünt“, sagt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). In Simmering wurden bereits der Enkplatz und der Svetelsky-Vorplatz neugestaltet, nun folgen zwei weitere.

Bäume, Beete und hellere Pflasterung Für den Simmeringer Platz vor der U-Bahn-Station sind neue Stauden und Sitzgelegenheiten geplant. Beim anderen Ausgang der Station, auf dem Platz rund um den Froschkönig-Brunnen, sollen auf mehr als 450 Quadratmetern Bäume, Hochstammsträucher und 17 Grünbeete entstehen. Zusätzlich ist eine neue, sickerfähige und hellere Pflasterung vorgesehen. Sie soll verhindern, dass sich der Bereich in den Sommermonaten stark aufheizt. Das kommt auch dem Schanigarten des „Café Frog“ zugute. Denn der gilt laut Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ) als „zentraler Treffpunkt“ im Grätzl und bleibt trotz Umbaus erhalten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wien So soll der Platz um den Froschkönig-Brunnen nach der Neugestaltung aussehen.

Die Neugestaltung der beiden Plätze wird vom Wiener Klimateam durchgeführt und finanziert – rund 950.000 Euro kostet das Projekt. Das Klimateam ist ein Beteiligungsprojekt der Stadt Wien, bei dem Bürger Ideen einreichen können, um ihr direktes Wohnumfeld klimafreundlicher mitzugestalten. Nächstes Projekt geplant „In den vergangenen Jahren haben wir viele Projekte umgesetzt: vom familiengerechten Naturlehrpfad über den Naturpark Sonnenland, der in wenigen Wochen eröffnet wird, bis zum Grätzl rund um die U3-Station Simmering. Das Simmeringer Klimateam hat schon an vielen Ecken im Bezirk etwas bewegt“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).