Volkertplatz wird zu "klimafittem Grätzl-Wohnzimmer"

Der Volkertplatz in Wien Leopoldstadt wird derzeit umfassend umgestaltet und soll pünktlich zum Sommer deutlich grüner werden.

Insgesamt werden 13 neue Bäume gepflanzt und mehr als 2.000 Quadratmeter Fläche entsiegelt , davon rund 1.200 Quadratmeter neue Grünflächen . „Mit vielen Sitzmöglichkeiten und einem Wasserspiel werten wir den Volkertplatz massiv auf und machen ihn zum begrünten Grätzl-Wohnzimmer mitten in der Leopoldstadt“, so Planungsstadträtin Ulli Sima .

Ein Wasserspiel mit Bodenstrahl- und Nebeldüsen soll an heißen Tagen für Abkühlung sorgen. Zudem entstehen rund 100 neue Sitzgelegenheiten, ein neu gestalteter Spielbereich sowie zusätzliche Fahrradabstellplätze.

Auch das Mikroklima soll durch automatische Bewässerung, begrünte Zäune und sickerfähiges Pflaster verbessert werden.