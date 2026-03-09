Leopoldstadt

Volkertplatz wird zu "klimafittem Grätzl-Wohnzimmer"

13 neue Bäume werden gepflanzt und rund 2.000 Quadratmeter Fläche entsiegelt - 1.200 Quadratmeter davon Grünfläche.
Johanna Worel
09.03.2026, 16:26

Raus aus dem Asphalt, rein ins Grätzl-Wohnzimmer - Baustart für klimafitten Volkertplatz

Zusammenfassung

  • Der Volkertplatz in Wien wird umfassend umgestaltet und erhält 13 neue Bäume sowie über 2.000 Quadratmeter entsiegelte Fläche.
  • Ein Wasserspiel, rund 100 neue Sitzgelegenheiten, ein Spielbereich und zusätzliche Fahrradabstellplätze werten den Platz auf.
  • Automatische Bewässerung, begrünte Zäune und sickerfähiges Pflaster sollen das Mikroklima verbessern.

Der Volkertplatz in Wien Leopoldstadt wird derzeit umfassend umgestaltet und soll pünktlich zum Sommer deutlich grüner werden.

Insgesamt werden 13 neue Bäume gepflanzt und mehr als 2.000 Quadratmeter Fläche entsiegelt, davon rund 1.200 Quadratmeter neue Grünflächen. „Mit vielen Sitzmöglichkeiten und einem Wasserspiel werten wir den Volkertplatz massiv auf und machen ihn zum begrünten Grätzl-Wohnzimmer mitten in der Leopoldstadt“, so Planungsstadträtin Ulli Sima

Raus aus dem Asphalt, rein ins Grätzl-Wohnzimmer
Selma Arapovic, Uli Sima und Alexander Nikolai
Ein Wasserspiel mit Bodenstrahl- und Nebeldüsen soll an heißen Tagen für Abkühlung sorgen. Zudem entstehen rund 100 neue Sitzgelegenheiten, ein neu gestalteter Spielbereich sowie zusätzliche Fahrradabstellplätze

Auch das Mikroklima soll durch automatische Bewässerung, begrünte Zäune und sickerfähiges Pflaster verbessert werden.

Leopoldstadt Wien Ulli Sima 2. Bezirk
