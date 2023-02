Stadt Wien plant energieautarkes Stadtviertel in Rothneusiedl

18 Jahre ist es her, dass Rothneusiedl am südlichen Stadtrand erstmals als mögliches Zielgebiet der Stadtentwicklung angeführt wurde. Jetzt ist es so weit: Wo sich heute noch Wiesen und Felder erstrecken, sollen in zehn Jahren die ersten von rund 21.000 Menschen einziehen.

Die Eckpunkte des Projekts, das am Freitag offiziell präsentiert wurde, waren zum Großteil bereits bekannt: Auf einer Fläche von 124 Hektar – das entspricht der halben Fläche der Seestadt Aspern – soll nördlich der S1 ein neuer Stadtteil entstehen, wobei Energieeffizienz und Klimaresilienz ganz oben auf der Aufgabenliste stehen, wie die SPÖ-Stadträte Ulli Sima (Stadtplanung) und Peter Hanke (Finanzen) betonten.

"Klima-Pionierquartier"

40 Hektar des Projektgebiets sind für Grün- und Freiflächen reserviert. Unter anderem soll sich ein bis zu 100 Meter breiter Grüngürtel vom Liesingbach im Norden durch den gesamten neuen Stadtteil bis zu den Feldern südlich der S1 ziehen; 4.000 Bäume sollen frühzeitig gepflanzt, möglichst viele Dächer begrünt und Regenwasser lokal versickert werden.