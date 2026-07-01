Falschparker melden: Wien richtet eigene Hotline ein

Regelwidrig in Wien abgestellte Fahrzeuge können ab sofort unter der Hotline +43/1/4000-7400 gemeldet werden. Hintergrund ist die Übernahme der Parkraumüberwachung durch die Stadt Wien von der Landespolizeidirektion. Die Hotline ist von Montag bis Samstag von 6.30 Uhr bis 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8.30 Uhr bis 22.00 Uhr aktiv. Außerhalb der Servicezeiten ist weiter die Polizei unter der Notrufnummer 133 zuständig, bestätigte die MA 67 Medienberichte.

Ressourcen freimachen

Bisher wurden „Verparkungen“, die zu Behinderungen oder Gefährdungen führen, unter 133 eingebracht. Die Neustrukturierung soll u. a. die Polizei von administrativen und organisatorischen Aufgaben im Bereich der Parkraumüberwachung entlasten und Ressourcen für polizeiliche Kernaufgaben freimachen. Zudem befinden sich nunmehr alle Zuständigkeiten für den ruhenden Verkehr in einer Hand. Damit sollen Verwaltungsabläufe durch den Wegfall von Doppelgleisigkeiten vereinfacht und beschleunigt werden.

Wird ein Parksünder telefonisch gemeldet, wird ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin losgeschickt, um die Lage zu prüfen. „Die Zahlen der gemeldeten Verparkungen sind stabil“, hieß es von der MA 67 weiter. „Aktuell gehen täglich rund 250 Meldungen ein. Es gibt daher keinen Anstieg der Fälle, sondern ein gleichbleibendes Aufkommen an Meldungen.“ In Wien sind rund 600 „Parkraumüberwachungsorgane“ tätig. Ein Personalabbau sei nicht geplant.