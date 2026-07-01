Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Falschparker melden: Wien richtet eigene Hotline ein

Bisher wurden „Verparkungen“ unter 133 eingebracht. Nun übernimmt die Stadt Wien die Parkraumüberwachung. Außerhalb der Servicezeiten ist jedoch weiter die Polizei zuständig.
01.07.2026, 14:57

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein verärgerter junger Mann sitzt auf einer Bank auf einer Straße in der Stadt und schaut enttäuscht auf den Bildschirm des Telefons, das er in den Händen hält.

Regelwidrig in Wien abgestellte Fahrzeuge können ab sofort unter der Hotline +43/1/4000-7400 gemeldet werden. Hintergrund ist die Übernahme der Parkraumüberwachung durch die Stadt Wien von der Landespolizeidirektion. Die Hotline ist von Montag bis Samstag von 6.30 Uhr bis 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 8.30 Uhr bis 22.00 Uhr aktiv. Außerhalb der Servicezeiten ist weiter die Polizei unter der Notrufnummer 133 zuständig, bestätigte die MA 67 Medienberichte.

Schlaganfall ignoriert? Wiener Polizisten weisen Schuld von sich

Ressourcen freimachen

Bisher wurden „Verparkungen“, die zu Behinderungen oder Gefährdungen führen, unter 133 eingebracht. Die Neustrukturierung soll u. a. die Polizei von administrativen und organisatorischen Aufgaben im Bereich der Parkraumüberwachung entlasten und Ressourcen für polizeiliche Kernaufgaben freimachen. Zudem befinden sich nunmehr alle Zuständigkeiten für den ruhenden Verkehr in einer Hand. Damit sollen Verwaltungsabläufe durch den Wegfall von Doppelgleisigkeiten vereinfacht und beschleunigt werden.

Wird ein Parksünder telefonisch gemeldet, wird ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin losgeschickt, um die Lage zu prüfen. „Die Zahlen der gemeldeten Verparkungen sind stabil“, hieß es von der MA 67 weiter. „Aktuell gehen täglich rund 250 Meldungen ein. Es gibt daher keinen Anstieg der Fälle, sondern ein gleichbleibendes Aufkommen an Meldungen.“ In Wien sind rund 600 „Parkraumüberwachungsorgane“ tätig. Ein Personalabbau sei nicht geplant.

Wien
Agenturen  | 

Kommentare