Stadt blockiert Skandal-Aufarbeitung

Die Wilhelminenberg-Kommission, die die schweren Missbrauchsvorwürfe aus den 1950er-, ’60er- und ’70er-Jahren im gleichnamigen Wiener Kinderheim aufklären soll, fühlt sich in ihrer Arbeit von der Stadt Wien behindert. Wichtige Akten der Personalabteilung der Stadt, die zur Klärung der damaligen Zustände im Schloss Wilhelminenberg beitragen sollen, würden zurückgehalten.

Das ist ein brisantes Faktum, das am Mittwoch im dritten Zwischenbericht der Kommission veröffentlicht wurde.

Seit einem Jahr arbeitet das unabhängige Gremium unter der Leitung der Richterin Barbara Helige, um Licht ins Dunkel zu bringen – im Auftrag der Stadt, die das Heim einst geführt hat. Auslöser waren KURIER-Be­richte über angebliche Serienvergewaltigungen und Prostitution im Kinderheim Wilhelminenberg in den 1970er-Jahren.

Ein wichtiger Bereich, um die Strukturen, die damals herrschten und den unmenschlichen Umgang mit Kindern ermöglichten, aufzuzeigen, sind die Personalakten. Nur so kann die Kommission an Erzieherinnen, ärztliches Personal und an­dere Heim- und Magistratsmitarbeiter herankommen.

Datenschutz

Im Sommer wurde sogar die Datenschutzkommission bemüht, um eine Freigabe der Akten durch das Personalamt (MA2) der Stadt Wien zu ermöglichen. Dennoch gelangen nicht alle Schriftstücke zur Wilhelminenberg-Kommission. Barbara Helige (siehe Interview unten) : „Wir haben nicht alle angeforderten Akten bekommen.“

Laut Rudolf Gerlich, Sprecher der zuständigen Magistratsdirektion, handelt es sich nur um „zwei, drei Akten“, die die Stadt zurückhalte. Gerlich: „Wir sehen bei diesen Akten keinen Zusammenhang mit dem Wilhelminenberg. Das müsste die Kommission begründen.“ Dem widerspricht Helige: „Das kommt nicht infrage.“ Sie könne nicht Zwischenergebnisse der Recherchen an den Auftraggeber – die Stadt Wien – weiterleiten. Schließlich sei es ja die Stadt Wien, die hier untersucht werde.

Weiters heißt es im Zwischenbericht: „Die Kommission muss davon ausgehen, dass die Akten vor Übergabe von Beamten der internen Revision des Magistrats durchgesehen werden und erst dann eine Entscheidung getroffen wird, ob sie ausgefolgt werden.“

Missbrauch Im Zwischenbericht kommen erstmals auch bemerkenswerte Details zu tage, die bisher nur in Medien veröffentlicht wurden. So bestätigt die Kommission, dass es am Kinderheim Wilhelminenberg „über Jahrzehnte zur Ausübung physischer, psychischer und sexueller Gewalt“ gekommen ist. Durch mehr als 140 Interviews konnten auch Täter und Zeugen ausgeforscht werden.

Die Kommission geht noch einen Schritt weiter. Auch die Vorwürfe der Serienvergewaltigungen werden immer plausibler: „Nach dem bisherigen Erkenntnisstand kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verdacht des vielfachen, organisierten sexuellen Missbrauchs von Heimkindern am Wilhelminenberg zerstreut hätte.“

Schutzlos

Es erhärtet sich auch der Verdacht, dass die Verantwort­lichen (Erzieher, Ärzte, Psychiater, Jugendamt) von den Übergriffen gewusst, aber offenbar nichts dagegen unternommen haben. Das Fazit der Forscher um Barbara He­lige: „Die Kinder im Heim Wilhelminenberg waren Gewaltakten schutzlos ausgeliefert.“

Bis Mai nächsten Jahres will die Wilhelminenberg-Kommission ihren Endbericht vorlegen. Helige: „Ich bin überzeugt, dass wir bis dahin Zugang zu allen Akten bekommen.“

Zum dritten Zwischenbericht der Kommission



Zum Heimskandal-Blog von Georg Hönigsberger