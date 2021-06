Staatsoper lässt Kostüme für die Nachwuchsarbeit versteigern

Die Wiener Staatsoper schafft Platz in ihrem Kostümfundus - und das für einen guten Zweck. 76 teils aufwendig gestaltete Roben aus dem Bestand des Hauses kommen am 29. Juni im Dorotheum unter den Hammer. Darunter finden sich textile Preziosen aus legendären Inszenierungen wie Franco Zeffirellis "Carmen" aus 1978 oder Joseph Gielens "Madama Butterfly" aus 1957. In den handgefertigte Kostümen steckten einst Stars wie Edita Gruberova, Anna Netrebko oder Plácido Domingo.