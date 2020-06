Spuren zu Rosalie werden immer unkonkreter

Am Dienstag musste Helmut Kratochwil die DNA seiner Tochter an die Polizei abgeben: "Ich habe einen Schnuller und eine Zahnbürste von Rosalie hergegeben. Ich tue alles, um sie zu finden." Trotzdem ist er mit den Behörden nicht nur zufrieden: "Die Polizei und das Landeskriminalamt helfen mir wirklich sehr. Aber von der Staatsanwaltschaft bin ich enttäuscht. Es dauert einfach alles so lange und gerade in diesem Fall ist es doch wichtig, alles zu tun, um mein Kind wieder zurückzubringen", sagt der Vater.