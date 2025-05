Roter Maiaufmarsch mit Frauen im Mittelpunkt und harter Kante gegen Rechts

So sei es aber „ein großer Feiertag“, wie Ludwig ungewöhnlich euphorisch in die Menge rief – es waren Tausende gekommen. „Am Wahlabend habe ich mir den Stadtplan angeschaut: Alle 23 Bezirke waren rot. Bei 95 Prozent der Sprengelergebnisse ist die SPÖ vorne, das haben wir gemeinsam geschafft“.

Auch Vizekanzler Andreas Babler, der mit Jubelrufen und „Andi, Andi“-Sprechchören begrüßt wurde, huldigte der Wiener Fraktion. „Das Wahlergebnis stärkt nicht nur Wien, sondern die ganze Republik.“

„Kein Regieren mit FPÖ“

Man könne nur darüber lachen, „dass mich die FPÖ mit einem nassen Fetzen aus dem Rathaus jagen wollte“, leitete Ludwig den inhaltlichen Part seiner Rede sein. „Sie sind nur halb so stark wie wir.“

So launig ging es nicht weiter. Wie die FPÖ denke und spreche mache den Bürgermeister nachdenklich – er kritisierte frühere Aussagen der FPÖ bezüglich Fahndungslisten oder angedrohtes „Köpferollen“ politischer Gegner. „Ich erinnere an meinen Vorgänger Karl Seitz, der im Nationalsozialismus in seinen Amtsräumen verhaftet wurde.“ Die SPÖ sei ein „Bollwerk gegen den weltweiten Rechtspopulismus. Auch in Zukunft wird es darum mit der FPÖ weder im Bund noch in Wien eine Koalition geben!“. Die Menge brach daraufhin in lautstarken Jubel aus.