Sperren in der Wiener City wegen "Wings for Life Run"

Am Sonntag findet der "Wings for Life Run" in Wien statt. Laut ARBÖ wird es deshalb den ganzen Tag über immer wieder Sperren geben. Gegen 11 Uhr versammeln sich bis zu 13.500 Teilnehmer am Rathausplatz. Um 13 Uhr starten die Sportler dann über die Ringstraße, den Franz-Josefs-Kai und wieder über den Ring zur Staatsoper.

Der Ring ist ab 11 Uhr gesperrt. Entlang der Laufstrecke wird es immer wieder zu abschnittsweisen Sperren kommen. Die Strecke verläuft über über die Linke Wienzeile zum Gumpendorfer und Mariahilfer Gürtel sowie weiter über die Innere Mariahilfer Straße und Babenberger Straße zum Ring und wieder am Rathausplatz vorbei zum Schwedenplatz. Dann führt die Strecke über die Weißgerberlände, die Stadionbrücke, die Lusthausstraße, Prater Hauptallee und den Praterstern sowie die Lassallestraße. Auf der Reichsbrücke wird die Donau gequert und über die Wagramer Straße und Arbeiterstrandbadstraße sowie den Rollerdamm geht es auf die Neue Donau und den Steinitzsteg auf die Donauinsel bis zu Einlaufbauwerk. Vom Einlaufbauwerk geht es weiter Richtung Niederösterreich bis nach Tulln. Eine Ziellinie im klassischen Sinne kennt der "Wings for Life Run" nicht. Er läuft so lange, bis das sogenannte „Catcher Car“, das 30 Minuten nach dem Start losfährt, den letzten Läufer eingeholt hat.