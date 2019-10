Zwei Frauen, die für eine Umweltorganisation in der Deutschordenstraße in Wien-Penzing Spenden sammelten, sollen von einem 46-jährigen Mann in der Nähe seiner Wohnung geschlagen und mit einem Messer bedroht worden sein.

Eine der Frauen wurde dabei leicht verletzt. Der Beschuldigte - er war laut Polizei offensichtlich alkoholisiert - wurde am Dienstagabend vorläufig festgenommen.