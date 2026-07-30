Dachbrand in Wien-Meidling: Feuerwehr löscht Großbrand

Bei einem spektakulären Dachbrand in Wien-Meidling hat die Berufsfeuerwehr Donnerstagmittag Alarmstufe 3 ausgerufen und war mit 30 Fahrzeugen vor Ort. Die Flammen schlugen mit entsprechender Rauchentwicklung aus dem Haus in der Böckhgasse zwischen Längenfeldgasse und Aßmayergasse, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf der APA.

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Der Einsatz hatte gegen 11.30 Uhr begonnen. Auch die Wiener Berufsrettung war ausgerückt. Ein 36-Jähriger wurde mit Kreislaufproblemen behandelt, so Sprecher Andreas Huber. Weitere Hausbewohner wurden von der Sondereinsatzgruppe betreut und konnten in den gekühlten Fahrzeugen das Ende der zunächst noch laufenden Löscharbeiten abwarten.