Dachbrand in Wien-Meidling: Feuerwehr löscht Großbrand
Bei einem spektakulären Dachbrand in Wien-Meidling hat die Berufsfeuerwehr Donnerstagmittag Alarmstufe 3 ausgerufen und war mit 30 Fahrzeugen vor Ort. Die Flammen schlugen mit entsprechender Rauchentwicklung aus dem Haus in der Böckhgasse zwischen Längenfeldgasse und Aßmayergasse, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf der APA.
Umgebung meiden
Der Einsatz hatte gegen 11.30 Uhr begonnen. Auch die Wiener Berufsrettung war ausgerückt. Ein 36-Jähriger wurde mit Kreislaufproblemen behandelt, so Sprecher Andreas Huber. Weitere Hausbewohner wurden von der Sondereinsatzgruppe betreut und konnten in den gekühlten Fahrzeugen das Ende der zunächst noch laufenden Löscharbeiten abwarten.
Aufgrund der starken Verrauchung in der Umgebung wurde gebeten, den betroffenen Bereich zu meiden. Anrainer sollten Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchbildung geschlossen halten.
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