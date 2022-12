Die Einsatzkräfte wurden um 11.45 Uhr von Kollegen des Arbeiters alarmiert. Der Verletzte befand sich auf einem kleinen Podest und konnte aus eigener Kraft nicht mehr absteigen. Die Höhenretter stiegen zum Arbeiter auf und legten ihm ein sogenanntes Rettungstuch als Abseilhilfe an.

Sprungkissen und Drehleiter

Zeitgleich positionierten die Einsatzkräfte vorsorglich zwei Sprungkissen. "Eine Rettung über den inneren Bereich des Turms war aus Platzgründen nicht möglich", erläuterte Figerl in einer Aussendung. Der Drehleiterkorb der Feuerwehr diente beim Abseilen als Sicherungsfixpunkt.

Am Boden wurde der Arbeiter an die Wiener Berufsrettung übergeben. Deren Sprecherin Corina Had berichtete auf APA-Anfrage von schweren Bein- und Wirbelsäulenverletzungen bei dem rund 50-jährigen Mann. Unfallursache und -hergang waren laut Feuerwehr noch nicht bekannt. Weitere Personen oder Besucher seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, wurde betont.

117 Meter hoch

Der Prater Turm ist laut Internetseite des Vergnügungsparks 117 Meter hoch. "In dieser Höhe befindest du dich über allen Bäumen und den meisten Häusern und genießt in einem Flugradius von 36 m bei 60 km/h einen atemberaubenden und gleichzeitig prickelnden Blick über ganz Wien", heißt es dort.