Spatentsich für neues Wissenschaftszentrum Q in Wien

Am Dienstag ist der Startschuss für die Bauarbeiten des neuen Zentrums der Wissenschaften Q auf der Wollzeile 27a gefallen. In der ehemaligen Aula der Wissenschaften soll ein neuer Raum für Wissenschaft und Gesellschaft entstehen – insbesondere für junge Menschen.

Zentrum in denkmalgeschützten Räumen

„Mit dem Q entsteht ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche Wissenschaft nicht nur kennenlernen, sondern selbst Fragen stellen, ausprobieren und Zukunft mitgestalten“, sagt Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos).

Mit Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen soll das in den denkmalgeschützten Räumen und einer Gesamtfläche von 4.000 m² stattfinden.