Die alte Universität zwischen Bäckerstraße und Wollzeile in der Wiener Innenstadt gehen auf das Jahr 1425 zurück. Das Gebäude war dazumal von beiden Seiten zugänglich. Salopp gesagt, „es war einmal ein Durchhaus“, erläutert Christopher Lindinger den neuen Raum für Wissenschaft, der künftig kurz und prägnant „Q“ heißen wird. Umgebaut werden die denkmalgeschützten Räume soeben nach Plänen der Architekten Mohr Niklas. „Dabei greifen wir auch den Gedanken des Durchhauses auf und öffnen das Haus wieder zwischen Wollzeile und Bäckerstraße“, sagt Lindinger. Dadurch entsteht zwischen den beiden Straßenzügen eine neue Flaniermeile. Der Durchweg wird darüber hinaus alle drei Orte der Wissenschaft und Forschung im alten Universitätsgrätzl – das Q, den Campus der Akademie der Österreichischen Wissenschaften und die Otto Wagner Postsparkasse – fußläufig verbinden. Und bestenfalls auch „Leute von der Straße“ ins Haus bringen. „Das Q will ein sozialer Ort sein, der allen offen steht“, so Lindinger.

Abgesehen davon will man das „Q“ allen Wissenshungrigen auch mit einem entsprechenden Gastronomiekonzept schmackhaft machen. Christopher Lindinger: „Es wird ein Bistro geben, das, so viel sei verraten, ebenfalls Wissenschaftsbezüge zum Thema Kochen und Genießen herstellt.“

Ein weiterer Bereich wird als konsumfreier Raum zum Sitzen, Plaudern, Diskutieren, auch für kleine Events, zur Verfügung stehen. Der Vorplatz zur Alten Aula an der Wollzeile wird ebenfalls neu und einladend gestaltet. Die Fertigstellung dieses neuen, lebendigen Ortes des Wissenschaftsdialogs ist für 2027 geplant. qscience.space