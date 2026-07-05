Spatenstich für neuen Gemeindebau in der Donaustadt

Mit dem Spatenstich in der Melangasse 1A in der Donaustadt hat am Freitag der Bau des 28. Gemeindebaus NEU begonnen. In einem ersten Bauabschnitt entstehen 114 Gemeindewohnungen, langfristig soll das Projekt in unmittelbarer Nähe des Josef-Bohmann-Hofs rund 320 leistbare Wohnungen umfassen. Die Fertigstellung der ersten Etappe ist für Herbst 2029 geplant.

Grüne Innenhöfe

Die Wohnhausanlage bietet Ein- bis Vierzimmerwohnungen mit privaten Freiflächen und teilweise zweiseitiger Ausrichtung für bessere Belüftung. Begrünte Innenhöfe, sogenannte „Green Pockets“, sollen das Mikroklima verbessern und als Treffpunkte für die Bewohner dienen. Ergänzt wird das Angebot durch Gemeinschaftsräume, ein Geschäftslokal im Erdgeschoß sowie großzügige Fahrradabstellräume.

Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) bezeichnete das Projekt als weiteres Signal für den Ausbau des sozialen Wohnbaus in Wien. Mit den neuen Gemeindewohnungen werde zusätzlicher leistbarer Wohnraum geschaffen, gleichzeitig setze man auf nachhaltige Bauweise und zeitgemäße Freiräume. Auch Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (ebenfalls SPÖ) sieht im Projekt einen wichtigen Beitrag für den wachsenden Bezirk.

Neben dringend benötigten Wohnungen werde das Umfeld durch neue Freiräume und Infrastruktur aufgewertet.