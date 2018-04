Später Prozess um Doppelmord im Dunstkreis der Chinesen-Mafia

Mit einem grausamen Doppelmord im Dunstkreis der Chinesen-Mafia, der sich vor 18 Jahren ereignet hatte, musste sich am Mittwoch ein Wiener Geschworenengericht auseinandersetzen. Im August 2000 waren ein in Ungnade gefallenes Mitglied der auf Menschenhandel spezialisierten Bande „Snake Heads“ sowie dessen Freundin verschleppt und getötet worden.

Der Bandenchef hatte den Auftrag zum Doppelmord gegeben, dafür 10.000 Dollar Belohnung in Aussicht gestellt und angeordnet, die Killer sollten „sauber“ arbeiten und keine Spuren hinterlassen. Das Wort „sauber“ ist in doppeltem Sinn unpassend: Das Paar wurde nach Mafia-Manier mit einem Hackbeil regelrecht geköpft. Und man vergaß die Handtasche der Frau am Tatort, die schließlich zu der Bande führte.

Der Auftraggeber brachte sich nach seiner Festnahme und noch vor dem Prozess in der Justizanstalt Josefstadt selbst um. Drei Täter blieben bis heute unbekannt. Einer wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, flüchtete aber nach 16 Jahren bei einem Freigang und tauchte unter. Zwei Killer wurden verurteilt und sind inzwischen längst wieder frei. Und nun ist ein damals 18-Jähriger angeklagt, der seinerzeit als Dolmetscher angeheuert worden war, dann aber an der Ermordung der Frau beteiligt gewesen sein soll.

Er fuhr im Auto mit, als man sie nach Leobersdorf, NÖ, brachte, fesselte sie auf Geheiß der Mittäter, bevor sie aus dem Auto in ein Gebüsch gezerrt wurde. Dass man die 19-Jährige dort umbrachte, will er erst am nächsten Tag in der Zeitung gelesen haben.