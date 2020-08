Wie Bewohner der neuen Stadtviertel ins Gespräch kommen sollen

Das Sonnwendviertel und die Seestadt Aspern sind zwei der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas. Und nur zwei von vielen Neubau-Vierteln, die in Wien entstehen sollen.

Neben genügend leistbarem Wohnraum sollen sich künftig die Bewohnerinnen und Bewohner außerdem untereinander kennenlernen können. So soll ein gutes nachbarschaftliches Miteinander entstehen.

Damit das bald Realität wird, veranstaltet die Gebietsbetreuung Stadterneuerung die GB-Nachbarschaftswochen.

Von August bis Oktober werden Interessierte, Anrainer und Bewohner dazu eingeladen, das Sonnwendviertel, die Seestadt Aspern, das Nordbahnviertel, das Donaufeld, Neu Leopoldau, das Eurogate und die Berresgasse besser kennenzulernen.

Programm

Im Austausch mit Stadtteil-Experten kann man zum Beispiel mehr über den aktuellen Stand der Bauarbeiten in den einzelnen Vierteln erfahren. Aber auch Ortsführungen - mit sogenannten Buddys - sollen die Neubauten aus einer anderen Perspektive zeigen.

So zeigen beim Buddy-Spaziergang in Seestadt Aspern lebende und arbeitende Personen "ihre" Seestadt und zeigen Highlights. Im Nordbahnviertel hingegen wird eine Führung auf den Dachterrassen des Stadtviertels angeboten - also ein Perspektivenwechsel im wahrsten Sinne des Wortes.

Generell sollen diese Führungen über aktuelle und künftige Entwicklungen der Bau-Projekte informieren.