Sonnenfinsternis: Wo gibt es noch Schutzbrillen?

Wenn Sie gerade in letzter Minute verzweifelt auf der Suche nach einer Schutzbrille für die heutige Sonnenfinsternis sind, sei Ihnen versichert: Sie sind damit nicht allein. In den Stunden vor der Sonnenfinsternis laufen die Telefone bei Optikern heiß und in diversen Facebook-Gruppen wird verzweifelt nach Tipps gefragt, wo es noch Restbestände gibt oder ob jemand noch eine Brille übrig hat.

Vielerorts sind die Schutzbrillen schon seit Tagen ausverkauft. Auch für Online-Bestellungen ist es längst zu spät. Allerdings dürfte der Optiker sehen!wutscher vorgesorgt und rechtzeitig eine große Lieferung nachbekommen haben. „Gestern wurde flächendeckend nachbestückt“, bestätigt auch die Pressevertretung des Optikers.