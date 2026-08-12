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Sonnenfinsternis: Wo gibt es noch Schutzbrillen?

Besetzte Telefone bei Optikern und lange Warteschlangen vor Geschäften mit Restbeständen. Wo es noch Brillen gibt.
12.08.2026, 11:36

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Warteschlange vor sehen!wutscher wegen Schutzbrillen für Sonnenfinsternis

Wenn Sie gerade in letzter Minute verzweifelt auf der Suche nach einer Schutzbrille für die heutige Sonnenfinsternis sind, sei Ihnen versichert: Sie sind damit nicht allein. In den Stunden vor der Sonnenfinsternis laufen die Telefone bei Optikern heiß und in diversen Facebook-Gruppen wird verzweifelt nach Tipps gefragt, wo es noch Restbestände gibt oder ob jemand noch eine Brille übrig hat. 

Wo kann man die Sonnenfinsternis in Österreich beobachten?

Vielerorts sind die Schutzbrillen schon seit Tagen ausverkauft. Auch für Online-Bestellungen ist es längst zu spät. Allerdings dürfte der Optiker sehen!wutscher vorgesorgt und rechtzeitig eine große Lieferung nachbekommen haben. „Gestern wurde flächendeckend nachbestückt“, bestätigt auch die Pressevertretung des Optikers. 

Sonnenfinsternis: Warum der Blick in die Sonne gefährlich sein kann

Inzwischen sieht man vor den Filialen auf dem Hauptbahnhof, auf der Mariahilfer Straße oder auch auf der Ottakringer Straße lange Warteschlangen, die hoffen, noch eine der Brillen um drei Euro zu ergattern. Pro Person werden maximal fünf Brillen abgegeben. „Wir sind schon sehr limitiert und können leider nicht sagen, wie groß die Restbestände in den Filialen sind. Es gibt also keine Garantie, dass es noch welche gibt.“ Kein Wunder, wenn sie weggehen wie die warmen Semmeln. Morgen sind sie dann wieder uninteressant.

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