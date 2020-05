Sondereinheit stoppt Schlepper-Mafia

Österreich dürfte wieder verstärkt von den internationalen Schlepper-Kartellen als Ziel- sowie als Transitland benutzt werden. Schon am 23. August endete die Fahrt in ein vermeintlich besseres Leben für 70 Flüchtlinge aus Indien, Pakistan, Bangladesch und Afghanistan in der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen. Die Männer und Frauen waren in zwei Kastenwagen über die ungarische Grenze nach Österreich gekarrt worden. Erst ein Unfall auf der Südosttangente mit darauffolgender Fahrerflucht und Verfolgungsjagd beendete die Horrorfahrt. Auch in diesem Fall versuchten die festgenommenen Schlepper, ihre "Fracht" am Alberner Hafen loszuwerden.



Und am Wochenende wurden im Bezirk Neusiedl 22 "Illegale" aus Somalia aufgegriffen. Mehrere Polizeistreifen verfolgten die zu Fuß flüchtenden Schlepper-Opfer. Denn der Fahrer des Kleintransporters hatte die Flüchtlinge in der Gegend um Parndorf einfach ausgesetzt.

"Der Kommunikationsfluss wurde verkürzt. National wie international. Natürlich gehören Jagdglück und Fingerspitzengefühl auch zum Erfolg", sagt Takács.



Den Kern der "Task Force gegen Illegale" bilden 65 Mann mit der Zentrale in NÖ. Sie unterstützen die Länder-Dienststellen für Ausgleichende Maßnahmen (AGM). "Bei Schwerpunkt-Einsätzen wird die gesamte Einheit in das entsprechende Bundesland verlegt."