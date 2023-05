Sohn soll Vater verletzt stundenlang in Keller eingesperrt haben

Weil sich eine Frau, die sich in London befand, Sorgen um ihren daheimgebliebenen 71-jährigen Ehemann machte, alarmierte sie am Montagabend die Polizei. Auf dem Grundstück des Ehepaares in Währing trafen die Beamten auf einen 32-jährigen Österreicher. Er sagte, dass er einen Streit mit seinem Vater wegen finanzieller Dinge gehabt habe. Es sei im Zuge dessen zu Handgreiflichkeiten gekommen, woraufhin er seinen Vater in den im Keller befindlichen Heizraum gesperrt habe.

Polizisten fanden den 71-Jährigen in dem Heizraum. Er hatte Verletzungen im Gesicht. Von der Berufsrettung Wien wurde der Mann notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Ermittlungen ergaben, dass der 71-Jährige rund sechs Stunden eingesperrt war. Der 32-jährige mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annährungsverbot ausgesprochen.

