"Softgun-Terminator" zielte auf Gäste

Die WEGA-Beamten statteten ihm daraufhin in seiner Wohnung einen Besuch ab. Mario Z. war nicht zu Hause. Dafür hob man das Softgun-Arsenal des Waffennarren, darunter Maschinengewehre, Pistolen, Munition und eine Granate, aus. "Gegen den Mann bestand ein Waffenverbot", erklärt Hahslinger. Selbst der Besitz von Softguns, die echten

Waffen ähnlich sehen und Plastikkugeln verschießen, ist dem 24-Jährigen damit verboten. Die Imitate und die ebenfalls entdeckten illegalen Hormonpräparate wurden konfisziert.



Die Festnahme verlief dann nicht spektakulär. Der 24-Jährige kehrte um 8 Uhr in seine Wohnung zurück und lief den Beamten in die Arme. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht, streitet aber ab, nach dem Rausschmiss zurückgekehrt zu sein. Die Polizei geht davon aus, dass Z. vor dem Lokal "nur" mit einem Imitat hantiert hat.