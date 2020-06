So startete der Prater in die Saison

Jetzt strebe man kein neues Image an, aber es solle "positiv aufgeladen werden". Der grüne Prater, ein Mekka für Läufer, sei nur ein Teil des Naherholungsgebietes. Der andere sei der Wurstelprater, der jährlich 4,2 Millionen Menschen anlockt und heuer mit neuen Attraktionen wie der "Zombies Geisterbahn" aufwartet. "So soll man den Prater zukünftig wahrnehmen", erzählt sie.

Neue Gestalt nimmt zunehmend die Umgebung des Vergnügungsparks an: Die Wirtschaftsuniversität kam hin, der Straßenstrich weg. Das Stuwerviertel mausert sich gerade zu einer angesagten Wohnadresse. Dazu kommen noch mehrere Immo-Projekte wie das Viertel Zwei, in dem die OMV ihre Zentrale hat.

Kolarik freut das. "Es gibt hier mehr Optimismus." Wandel sei eine Tradition im Prater, beginnend in der Monarchie über die Zwischen- und Nachkriegszeit bis heute. Der Prater bleibe aber ein Schmelztiegel, sagt er, so wie sein Haus. "Bei mir isst der Direktor neben dem Arbeiter", sagt Kolarik stolz.

Peter und Claudia Spiller lassen ihre Krügerl vor der Handy-Kamera klirren. Seit 30 Jahren startet Peter Spiller in die Schweizerhaus-Saison. Sein Tisch liegt heuer in "Mariahilf". Der Gastgarten ist nämlich in Wiener Bezirke unterteilt. "Heute ist es egal, dass ich ein Floridsdorfer bin", witzelt er.

Nur ein Gastgarten-Grätzl heißt anders. Direkt neben der stählernen Schank, in der unablässig Bier gezapft wird, ist der "Franz-Josefs-Bahnhof". Am "Bahnhof" hält Kellner Günter Reich, 57, um das goldgelbe Budweiser auf den Tischen "abzuladen". Vor 27 Jahren heuerte er hier an. "Am ersten Tag war es so anstrengend, dass ich davonlaufen wollte. Jetzt serviere ich lieber 17 Krügerln als zwei Kaffee."

Warum ist das Grätzl nach einem Bahnhof benannt? Angeblich, so schrieb es jemand, werden hier die meisten "Züge" genommen.