So leben die Anwälte mit der Gefahr

Freitag, 27. Juli, in einer Tiefgarage in der Wiener City: Zwei Männer überwältigen den 48-jährigen Wirtschaftsjuristen Erich Rebasso, zerren ihn in ein Auto. Spuren? Eine Videokamera filmt zwei Pkw beim Verlassen der Garage: Jenes von Rebasso und einen Mietwagen. In beiden klebte Blut. Und wo ist Rebasso? "Wir wissen es nicht", sagt Polizei-Sprecher Roman Hahslinger.

Die Drahtzieher könnten in Russland sein. Dafür gibt es Indizien: Jene Männer, die sich den Leihwagen ausgeborgt haben, legten russische Pässe vor. Kriminalisten versuchen derzeit in Russland zu verifizieren, wer die Passinhaber sind. Zweiter Hinweis: Rebassos intensiver Kontakt zu russischen Investoren, die ihn schon in die Zwickmühle brachten. Unter seinem Namen prellten Betrüger in Russland Dutzende Anleger. Der 48-Jährige klärte aber alles auf.