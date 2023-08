Sittich verfing sich in Taubennetz: Feuerwehr seilte sich von Dach ab

Ein Nymphensittich konnte seine Freiheit am Sonntag nur kurz genießen: Der Vogel war offenbar seinem Besitzer entfleucht und verfing sich prompt in einem Taubenabwehrnetz eines Balkons in der Dadlergasse im 15. Bezirk.

Ein aufmerksamer Nachbar sah den im Netz zappelnden Vogel und verständigte gegen 17:45 Uhr die Berufsfeuerwehr Wien.