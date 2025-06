Lugner-Prozess: "I bring di um" ist in Wien keine gefährliche Drohung

Simone Lugner - als Zeugin geladen - hält sich an ihren Anwalt Florian Höllwarth, schließlich ist es ihr erster Auftritt als Zeugin vor Gericht. Weitere werden folgen, aber dazu später.

Wer wieder nicht antanzt, ist der Angeklagte. Die Polizei war in der Früh an der Adresse des 29-jährigen Mannes aus Tirol, der jetzt - aus gesundheitlichen Gründen - im 22. Bezirk in Wien lebt. Er wurde dort aber nicht angetroffen.

Angeklagter für Polizei nicht auffindbar

So findet die Verhandlung erneut ohne seine Anwesenheit statt. Dem Mann wird vorgeworfen, im Dezember an die Kabine des Radiosenders, in dem Simone Lugner gerade ein Interview gab, gehämmert und gedroht haben, sie umbringen zu wollen.