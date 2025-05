Simone Lugner mit Umbringen bedroht: "Der Mann hat gewütet"

Was an diesem Dezember-Tag geschehen ist, lässt sich auch ohne ihn gut rekonstruieren. Lugners Personenschützer ist als Zeuge geladen. "Wir haben das Interview gehabt, da hat er an der Scheibe und der Rolltür gepumpert und hat herumgeschrien: Ich bringe euch um!", erinnert sich der Mann. Mehrmals soll er auch "Simone!", gerufen habe. "Ich glaube schon, dass er rein wollte", meint der Personenschützer. Doch das gelang dem aggressiv auftretenden Mann nicht.

Möglicherweise, so die Annahme, könnte er auch mit der Schändung des Lugner-Grabes am Grinzinger Friedhof zu tun haben. In seiner Aussage bei der Polizei bestritt das der 29-Jährige zwar, gab aber zu, am Friedhof gewesen zu sein und nach der Grabstelle gesucht zu haben.

Hämorrhoiden

Dass der Beschuldige psychische Probleme hat, ist bekannt. Er dürfte an Schizophrenie leiden. "Das kommt von meinen Hämorrhoiden", gab er an. Er sei mit dem Rad unterwegs gewesen, dann hätte er die Toilette aufsuchen müssen und sei beim Gasometer stehen geblieben, gab er bei der Polizei an. "Ich habe im Radio gehört, dass Simone Lugner dort ist. Aber ich habe niemanden bedroht." Er habe die Witwe auch zum ersten Mal persönlich gesehen. "Ich will doch niemanden töten."

Prozess auf 4. Juni vertagt. Dann soll der Beschuldigte befragt werden. Und Simone Lugner wird einvernommen (vetreten von Rechtsanwalt Florian Höllwarth).