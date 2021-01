Silvesterparty in Simmering endet mit Messerstich

In der Hauffgasse ist am frühen Freitagmorgen eine Silvesterfeier eskaliert. Ein 48-jähriger Kroate hatte dort mit seiner Lebensgefährtin und deren 26-jährigen Sohn in der Wohnung gefeiert. Die beiden Männer begannen allerdings zu streiten, weil der junge Serbe die Beziehung des Kroaten zu seiner Mutter nicht goutierte.

Dieser Streit lief dermaßen aus dem Ruder, dass der 26-Jährige schließlich mit einem Küchenmesser zustach. Seine Mutter attackierte der junge Mann ebenfalls - er stieß sie zu Boden.

Ihr Freund wurde im Zuge der Handgreiflichkeiten leicht verletzt und von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor war der Mann aber noch selbst zu einer Polizeiinspektion gegangen, um den Vorfall zu melden.

Waffenverbot ausgesprochen

Der Verdächtige ließ sich von den Polizisten an der Wohnadresse widerstandslos festnehmen und zeigte sich geständig. Gegen den jungen Mann wurden ein Betretungs- und Annährungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.