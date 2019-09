Sigmund Freuds Wohnung ist ein "Museum der Leerstellen“

Wer glaubt, in der Berggasse ein Selfie vor der berühmten Couch machen zu können, täuscht sich. Diese steht im Museum in London, so wie der Großteil von Freuds Nachlass. „Wir haben das Haus, sie haben den Inhalt“, sagt Pessler. „Wir sind ein Museum der Leerstellen. Diese zu zeigen, gehört zur schonungslosen Offenlegung der Vergangenheit.“ Zur Geschichte des Hauses gehört auch, dass hier in der Nazi-Zeit jüdische Familien auf engsten Raum zusammengepfercht lebten. Allein in Freuds Wohnung und Praxis waren es 31 Menschen.

Bis zur Wiedereröffnung der Berggasse 19 werden Teile der Ausstellung – etwa private Filmaufnahmen – an zwei Ausweichquartieren in unmittelbarer Nähe gezeigt.