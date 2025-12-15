Sieger des Favoritner Song Contests jetzt auch mit Video auf Youtube

„1963 in da Leibnitzgossn, do hobn ma g’wohnt auf Zimma, Kuchl – afoch, oba schee.“ So nimmt der Favoritner Sänger Robert Baum die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in das Favoriten seiner Kindheit („So vü Autos hods damois no ned gebn“), erinnert sich an Tröpferlbad, Milchfrau und die Sensation des ersten Fernsehers im Haus.

Die Wälder am Laaerberg, der Teich am Wienerberg, der Viktor Adler Markt, auch an diese Plätze erinnert sich der Gewinner des Favoritner Song Contests im Vorjahr in einem neuen Video zum Lied zurück.

Das steigert sich zur Liebeserklärung an den Bezirk, der in der KURIER-Regionalumfrage bei der Frage nach der gefühlten Sicherheit am schlechtesten abgeschnitten hat.

Dem zum Trotz singt Baum: „Favoriten is a Plotz, da g’hör i hin“ und nimmt vor dem Eingang zur U-Bahn-Station Reumannplatz einen jungen Migranten in den Arm: „Favoriten is a Plotz für di und a für mi, Favoritner sein is olles, wos i wü.“