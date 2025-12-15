Sieger des Favoritner Song Contests jetzt auch mit Video auf Youtube
„1963 in da Leibnitzgossn, do hobn ma g’wohnt auf Zimma, Kuchl – afoch, oba schee.“ So nimmt der Favoritner Sänger Robert Baum die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in das Favoriten seiner Kindheit („So vü Autos hods damois no ned gebn“), erinnert sich an Tröpferlbad, Milchfrau und die Sensation des ersten Fernsehers im Haus.
Die Wälder am Laaerberg, der Teich am Wienerberg, der Viktor Adler Markt, auch an diese Plätze erinnert sich der Gewinner des Favoritner Song Contests im Vorjahr in einem neuen Video zum Lied zurück.
Das steigert sich zur Liebeserklärung an den Bezirk, der in der KURIER-Regionalumfrage bei der Frage nach der gefühlten Sicherheit am schlechtesten abgeschnitten hat.
Dem zum Trotz singt Baum: „Favoriten is a Plotz, da g’hör i hin“ und nimmt vor dem Eingang zur U-Bahn-Station Reumannplatz einen jungen Migranten in den Arm: „Favoriten is a Plotz für di und a für mi, Favoritner sein is olles, wos i wü.“
Im Vorjahr hatte Favoriten seinen 150. Geburtstag. Dazu waren Musikerinnen und Musiker aller Genres von Austropop bis Soul eingeladen, eigens komponierte Musik-Text-Kompositionen abzuliefern, die eine musikalische Liebeserklärung an den 10. Bezirk darstellen.
Im Herbst 2024 kam es im Rahmen einer Live-Show im Böhmischen Prater zur Wahl des »Song für Favoriten«. Beim Rennen um Platz 1 gewannen punktegleich die Lieder »Favo - Favoriten« der Musikschule Wien 10 und »Favoriten« von Robert Baum, dessen Hymne nun, ein Jahr später, auch auf YouTube als Musikvideo abrufbar ist.
Baum selbst ist überzeugt: "Mit „Favoriten“ gelang mir ein Song, der einige Stationen meiner Kindheit und die Erinnerung daran, in die Gegenwart gerufen hat. Was viele Favoritnerinnen und Favoritner ohnehin bereits wissen, wird in meinem großen Bezirks-Song allgemeines Credo: Favoriten war und ist ein lebens- und liebenswerter Bezirk."
Klarheit: Die wichtigsten Begriffe
Im ehemaligen Arbeiterbezirk Favoriten wohnen annähernd so viele Menschen wie in Linz, der drittgrößten Stadt des Landes. Das sind aktuell über 220.300 Menschen, die 11 Prozent der gesamten Wiener Bevölkerung ausmachen. Im Norden des Bezirks befindet sich der Wiener Hauptbahnhof. Im Süden gibt es viele Grünflächen, die rund die Hälfte der Bezirksflächen ausmachen. 85 Parks gibt es insgesamt in Favoriten und über 5.000 Hunde leben im Bezirk. Der Bezirksvorsteher ist Marcus Franz (SPÖ).
