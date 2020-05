Sicherheitstechnik veraltet: Kritik nach Zugsunglück

Derartige Störungsfälle waren nicht so selten, wie in dem Bericht festgehalten wird: In den rund sieben Monaten vor dem schweren Frontalunfall gab es 201 Störungen an Sicherheitstechnischen Einrichtungen, 133 davon wegen Störungen bei Weichen oder Weichensignalen. Allein am Unfalltag waren es fünf. Dazu seien Gleise eingespart worden, ohne eine Risikoanalyse zu erstellen.

Laut Aussage des Fahrdienstleiters hatte es zu keinem Zeitpunkt praktische Störfalltrainings gegeben. Der Dienstunterricht war unzureichend in Form von lediglich theoretischen Lehrgesprächen, heißt es in seiner Aussage. Und weiter: Dazu hat die alte Anlage nicht einmal akustische Warnsignale. (...) Mit einer mordernen Sicherungsanlage hätte sich der Unfall keinesfalls ereignen können. Eine Modernisierung sei aber aufgrund anderweitiger Investitionen drei bis vier Mal zurückgestellt worden. Der Fahrdienstleiter hätte nicht nur die Sicherungsanlage zu bedienen, sondern auch den Bahnsteig beobachten und Durchsagen machen müssen. Diese Belastung sei unmenschlich.