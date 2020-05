"Shariagasse" bereitet Muslimen große Sorge

Bei einem Lokalaugenschein Dienstagvormittag sind nur noch ein paar Kleberreste auf den Schildern zu sehen, die falschen Straßenbezeichnungen sind schon wieder weg. "Ach, deswegen war gestern Abend die Polizei hier unterwegs", sagt Franz Hasslauer, der an der Kreuzung Kugelfang- und Spanngasse wohnt. Nein, er habe niemanden beim Bekleben der Schilder gesehen, und auch sonst nichts Verdächtiges beobachtet. Und die neuen Straßennamen direkt vor seiner Haustür sind ihm auch nicht aufgefallen – "Ich weiß ja, wo ich wohn, ich schau doch nicht jeden Tag, was auf den Taferln steht", sagt Herr Hasslauer. Aber er ist sich sicher: "Das wird mit denen dort zu tun haben." Denen, das sind "Wissen’S eh, die Moslems", "dort" ist das Islamische Zentrum, das gleich ums Eck, Am Bruckhaufen, steht.