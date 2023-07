Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 15 Monate bedingt für Wiener Koch

Ein zuletzt in einem bekannten Wiener Restaurant beschäftigter Koch ist am Donnerstag am Landesgericht für Strafsachen rechtskräftig wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz verurteilt worden. Der 58-Jährige hatte am 4. November 2022 eine 23 Jahre alte Service-Mitarbeiterin zunächst in der Küche begrapscht. Wenige Stunden später zerrte er die junge Frau in ein Lebensmittelkammerl und tätige Handlungen, die vom Gericht als geschlechtliche Nötigung qualifiziert wurden.