Serientäter? Bei Einbruch in Lokal vom stillen Alarm überrascht

Auf der Suche nach alkoholischen Getränken soll ein 39-jähriger Rumäne in der Nacht auf Freitag in ein Lokal in Wien-Favoriten eingebrochen sein. Er hatte nicht bemerkt, dass er bei dabei einen stillen Alarm ausgelöst hatte. Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse wurden von der Geschäftsführerin alarmiert.

Die einschreitenden Beamten konnten den 39-Jährigen noch im Lokal auf frischer Tat festnehmen.