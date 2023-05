Serien-Zechprellerin in Wiener Innenstadt festgenommen

FĂŒr eine 33-jĂ€hrige Zechprellerin hat der Besuch in einem TraditionscafĂ© in der Wiener Innenstadt mit einer vorlĂ€ufigen Festnahme geendet. Die ukrainische StaatsbĂŒrgerin konsumierte am Dienstagabend mehrere Speisen und GetrĂ€nke und wollte nach Angaben der Polizei danach die Rechnung nicht begleichen.

Im Zuge der Kontrolle durch die Beamten zeigte sich, dass die Frau seit April dieses Jahres mehrfach die Zeche geprellt hatte. In insgesamt neun Lokalen beglich die Frau nach Angaben der Polizei seit April ihre Rechnungen nicht. Sie wurde angezeigt und wegen des Verdachts des gewerbsmĂ€ĂŸigen Betruges vorlĂ€ufig festgenommen.

