Serbische Fans hielten erneut die Wiener Polizei auf Trab

Nach dem Schlusspfiff strömte dann eine Vielzahl an Anhängern aus den umliegenden Lokalen und formierte sich auf offener Straße. Die Polizei war gewappnet, hatte rund 100 Beamte im Einsatz und reihte sich auf.

Immer wieder skandierten die Anhänger serbische Sprechröhre, einige waren sogar vermummt der Polizei entgegengetreten. Die Fans haben dann mehrere Böller in Richtung der Beamten geworfen, und es kam zu einem regelrechten Katz-und-Maus-Spiel. Die Fans sprinteten in eine Seitengasse, die Beamten folgten sogleich. In der Lindauergasse kam es dann zu einem Gerangel.

Zahlreiche Bewohner filmten die Szenen mit ihren Smartphones. Ein Anrainer war sichtlich erzürnt: „Die haben mein Auto zerkratzt.“ Gleich mehrere Verdächtige gingen der Polizei ins Netz und wurden angehalten.