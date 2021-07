Sensen-Workshop und Wildschweinragout

Hannes Lutterschmied selbst kam vor vier Jahren nach Lainz. Durch die Besuche bei seinem Großvater, einem Kleinwaldbesitzer in der Steiermark , wusste er schon als Kind, dass er später einmal in der Natur arbeiten möchte. Wenn er nun in der Früh seine Arbeitsstätte betritt, wird der Stress von ganz alleine ein bisschen weniger. „Man kann in der Natur gar nicht anders, als einen Gang runterschalten“, sagt Lutterschmied.Dazu kommt: Hier müssen Spaziergänger keinen Radfahrern ausweichen oder ihre Kinder vor Hunden in Sicherheit bringen. Denn Radfahrer und Hunde sind auf dem Gelände verboten. Tiere können dem Spaziergänger aber trotzdem mitten auf dem Gehweg in die Quere kommen: Rund 350 Wildschweine haben in dem Erholungsgebiet ihr Zuhause gefunden.