Sechsjährige in Wien vergewaltigt: Haftstrafe für Täter

Weil er im vergangenen Sommer seine sechs Jahre alte Nachbarstochter in seine Wohnung gelockt und vergewaltigt hatte, ist am Dienstag am Wiener Landesgericht ein 52-Jähriger zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

"Die Tat ist schrecklich und erschütternd“, hatte der Verteidiger eingangs der Verhandlung erklärt. Sein Mandant habe eine pädophile Störung, die ihm „in der Frühphase der Entwicklung von der Natur eingepflanzt worden ist.“ Das Urteil wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger und Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterial ist bereits rechtskräftig.

„Ich bin einverstanden“, erklärte der 52-Jährige. Auch die Staatsanwältin akzeptierte die Entscheidung. Nach und offenbar unter dem Eindruck der Einvernahme der Sechsjährigen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Zeugin vernommen wurde, hatte der Angeklagte seine leugnende Verantwortung geändert. „Ich gebe alles zu“, sagte der Mann. Es sei aber „nur ein Mal passiert“.

Mit Süßigkeit in Wohnung gelockt

Das inkriminierte Geschehen ereignete sich am 3. Juli 2025. Der Mann hatte das Mädchen im Innenhof der Wohnanlage beim Spielen beobachtet. "Er hat ihr einen Lollipop angeboten“, schilderte die Staatsanwältin. Aufgrund der Aussichten auf die Süßigkeit habe ihn das Mädchen begleitet. Er habe sie dann in seine Wohnung geschoben, teilweise entkleidet und sexuelle Handlungen vorgenommen.