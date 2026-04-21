Wohnungsbrand nach Verpuffung in Wien: ein Verletzter

Bei einem Wohnungsbrand nach einer Verpuffung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Simmering ist am Montagabend der Besitzer verletzt worden. Mehrere weitere Bewohner wurden zudem von der Wiener Berufsfeuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Flammen konnten von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.

Der Brand war demnach in einer Wohnung im zweiten Obergeschoß eines Hauses in der Hauffgasse ausgebrochen. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien standen Teile der Wohnung sowie der Balkon in Flammen. Ein Atemschutztrupp brachte den Wohnungsinhaber, der noch selbst Löschversuche unternommen hatte, sowie vier weitere Personen ins Freie.

Schwere Schäden

Durch die Verpuffung wurden Fenster und Fassadenteile beschädigt, die teils herabstürzten. Feuerwehrkräfte sicherten lose Elemente und entfernten instabile Fensterrahmen. Eine undichte Gasflasche am Balkon wurde geborgen und in einem gesicherten Bereich kontrolliert entleert. Die Berufsrettung Wien versorgte insgesamt sechs Personen notfallmedizinisch, der Wohnungsinhaber wurde in ein Spital gebracht. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.