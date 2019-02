Sechs Verletzte bei Brand in Wien

In einer Wohnung in der Löwengasse brach in der Nacht auf Mittwoch ein Brand aus. Die Bewohnerin konnte ich noch retten und schloss geistesgegenwärtig noch die Tür ab. Daher rauchte es aber beim Eintreffen der Feuerwehr umso mehr aus den Fenstern. Sofort machten sich die 33 Einsatzkräfte an die Löscharbeiten.

Familie mit Rauchgasvergiftung

Die Löscharbeiten dauerten knapp zwei Stunden. Eine fünfköpfige Familie, die in der Nachbarwohnung lebt, musste ebenso wie die Inhabern von der Rettung versorgt werden. Alle sechs Personen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.