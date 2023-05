Sechs Burschen verprügelten Opfer am Wiener Westbahnhof

Die Burschen prügelten auf ihr Opfer ein, traten auch zu. Der 18-Jährige erlitt unter anderem Verletzungen im Gesicht.

Polizist in Zivilkleidung

Nach der Attacke ging er sofort zur Polizeiinspektion am Westbahnhof. Er war gerade dabei, den Übergriff zu schildern, als ein Polizist in die Inspektion kam um seinen Dienst anzutreten. Er machte sofort kehrt - denn die Jugendlichen waren im schon im Vorfeld aufgefallen. In Zivilkleidung machte sich der Polizist auf die Suche und wurde im Bereich der Schmelzbrücke fündig. Er alarmierte daraufhin die Kollegen.